LooksRare (LOOKS) Informatie LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Officiële website: https://looksrare.org/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Koop nu LOOKS!

LooksRare (LOOKS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LooksRare (LOOKS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Hoogste ooit: $ 7.092 $ 7.092 $ 7.092 Laagste ooit: $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 Huidige prijs: $ 0.014494 $ 0.014494 $ 0.014494 Meer informatie over LooksRare (LOOKS) prijs

LooksRare (LOOKS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LooksRare (LOOKS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOOKS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOOKS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOOKS begrijpt, kun je de live prijs van LOOKS token verkennen!

