Legends of Elysium (LOE) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Legends of Elysium (LOE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Legends of Elysium (LOE) Informatie

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Officiële website:
https://legendsofelysium.io/
Whitepaper:
https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67
Block explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Legends of Elysium (LOE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 35.10K
$ 35.10K
Totale voorraad:
$ 200.00M
$ 200.00M
Circulerende voorraad:
$ 13.76M
$ 13.76M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 510.00K
$ 510.00K
Hoogste ooit:
$ 0.417
$ 0.417
Laagste ooit:
$ 0.001600006533980579
$ 0.001600006533980579
Huidige prijs:
$ 0.00255
$ 0.00255

Legends of Elysium (LOE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Legends of Elysium (LOE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal LOE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel LOE tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van LOE begrijpt, kun je de live prijs van LOE token verkennen!

Hoe koop je LOE?

Wil je Legends of Elysium (LOE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LOE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Legends of Elysium (LOE) Prijsgeschiedenis

Door de LOE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van LOE

Wil je weten waar je LOE naartoe gaat? Onze LOE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.