Legends of Elysium (LOE) Informatie Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Officiële website: https://legendsofelysium.io/ Whitepaper: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Legends of Elysium (LOE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Legends of Elysium (LOE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 35.10K $ 35.10K $ 35.10K Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 510.00K $ 510.00K $ 510.00K Hoogste ooit: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 Laagste ooit: $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 Huidige prijs: $ 0.00255 $ 0.00255 $ 0.00255 Meer informatie over Legends of Elysium (LOE) prijs

Legends of Elysium (LOE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Legends of Elysium (LOE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOE begrijpt, kun je de live prijs van LOE token verkennen!

