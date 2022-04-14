Houdini Swap (LOCK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Houdini Swap (LOCK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Houdini Swap (LOCK) Informatie Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Officiële website: https://houdiniswap.com/ Whitepaper: https://docs.houdiniswap.com/houdini-swap/whitepaper Block explorer: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Koop nu LOCK!

Houdini Swap (LOCK) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Houdini Swap (LOCK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M Totale voorraad: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M Circulerende voorraad: $ 90.79M $ 90.79M $ 90.79M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.90M $ 15.90M $ 15.90M Hoogste ooit: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Laagste ooit: $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 $ 0.04071961931670599 Huidige prijs: $ 0.159 $ 0.159 $ 0.159 Meer informatie over Houdini Swap (LOCK) prijs

Houdini Swap (LOCK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Houdini Swap (LOCK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LOCK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LOCK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LOCK begrijpt, kun je de live prijs van LOCK token verkennen!

