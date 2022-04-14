LinqAI (LNQ) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LinqAI (LNQ), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LinqAI (LNQ) Informatie LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Officiële website: https://www.linqai.com Whitepaper: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Koop nu LNQ!

LinqAI (LNQ) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LinqAI (LNQ), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.69M $ 4.69M $ 4.69M Totale voorraad: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Circulerende voorraad: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.50M $ 19.50M $ 19.50M Hoogste ooit: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Laagste ooit: $ 0.019547135339598207 $ 0.019547135339598207 $ 0.019547135339598207 Huidige prijs: $ 0.0195 $ 0.0195 $ 0.0195 Meer informatie over LinqAI (LNQ) prijs

LinqAI (LNQ) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LinqAI (LNQ) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LNQ tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LNQ tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LNQ begrijpt, kun je de live prijs van LNQ token verkennen!

LinqAI (LNQ) Prijsgeschiedenis Door de LNQ prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LNQ prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LNQ Wil je weten waar je LNQ naartoe gaat? Onze LNQ prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LNQ token!

