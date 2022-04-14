LimeWire (LMWR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LimeWire (LMWR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LimeWire (LMWR) Informatie LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Officiële website: https://limewire.com/ Whitepaper: https://lmwr.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Koop nu LMWR!

LimeWire (LMWR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LimeWire (LMWR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.23M $ 29.23M $ 29.23M Totale voorraad: $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Circulerende voorraad: $ 373.63M $ 373.63M $ 373.63M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 49.52M $ 49.52M $ 49.52M Hoogste ooit: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 Laagste ooit: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Huidige prijs: $ 0.07822 $ 0.07822 $ 0.07822 Meer informatie over LimeWire (LMWR) prijs

LimeWire (LMWR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LimeWire (LMWR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LMWR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LMWR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LMWR begrijpt, kun je de live prijs van LMWR token verkennen!

