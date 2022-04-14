LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Informatie Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions. Officiële website: https://www.liyeplimal.net/ Whitepaper: https://www.liyeplimal.net/assets/images/uploads/Livre_Blanc_LIMOCOIN_Version_en_Anglais.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x383094a91ef2767eed2b063ea40465670bf1c83f Koop nu LMCSWAP!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Totale voorraad: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B Circulerende voorraad: $ 1.18B $ 1.18B $ 1.18B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Hoogste ooit: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Laagste ooit: $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 $ 0.000268864400941886 Huidige prijs: $ 0.001464 $ 0.001464 $ 0.001464 Meer informatie over LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) prijs

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LMCSWAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LMCSWAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LMCSWAP begrijpt, kun je de live prijs van LMCSWAP token verkennen!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Prijsgeschiedenis Door de LMCSWAP prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LMCSWAP prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LMCSWAP Wil je weten waar je LMCSWAP naartoe gaat? Onze LMCSWAP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LMCSWAP token!

