Laika AI (LKI) Informatie Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Officiële website: https://app.laikalabs.ai/ Whitepaper: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268

Laika AI (LKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Laika AI (LKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 905.29K $ 905.29K $ 905.29K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Hoogste ooit: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 Laagste ooit: $ 0.001454726676923725 $ 0.001454726676923725 $ 0.001454726676923725 Huidige prijs: $ 0.002114 $ 0.002114 $ 0.002114 Meer informatie over Laika AI (LKI) prijs

Laika AI (LKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Laika AI (LKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LKI begrijpt, kun je de live prijs van LKI token verkennen!

Laika AI (LKI) Prijsgeschiedenis Door de LKI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LKI prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LKI Wil je weten waar je LKI naartoe gaat? Onze LKI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LKI token!

