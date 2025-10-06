BeursDEX+
De live Lit Protocol prijs vandaag is 0.05261 USD. Volg realtime LITKEY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LITKEY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Lit Protocol koers(LITKEY)

1 LITKEY naar USD live prijs:

$0.0526
$0.0526$0.0526
+3.56%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) live prijsgrafiek
Lit Protocol (LITKEY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.03699
$ 0.03699$ 0.03699
24u laag
$ 0.076
$ 0.076$ 0.076
24u hoog

$ 0.03699
$ 0.03699$ 0.03699

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

--
----

--
----

+1.11%

+3.56%

+5.22%

+5.22%

Lit Protocol (LITKEY) real-time prijs is $ 0.05261. De afgelopen 24 uur werd er LITKEY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.03699 en een hoogtepunt van $ 0.076, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LITKEY hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LITKEY met +1.11% veranderd in het afgelopen uur, +3.56% in de afgelopen 24 uur en +5.22% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Lit Protocol (LITKEY) Marktinformatie

--
----

$ 82.52K
$ 82.52K$ 82.52K

$ 52.61M
$ 52.61M$ 52.61M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

De huidige marktkapitalisatie van Lit Protocol is --, met een handelsvolume van $ 82.52K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LITKEY is --, met een totale voorraad van 1000000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 52.61M.

Lit Protocol (LITKEY) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Lit Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.0018082+3.56%
30 dagen$ +0.00261+5.22%
60 dagen$ +0.00261+5.22%
90 dagen$ +0.00261+5.22%
Lit Protocol prijswijziging vandaag

LITKEY registreerde vandaag een verandering van $ +0.0018082 (+3.56%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Lit Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ +0.00261 (+5.22%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Lit Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LITKEY zien we een verandering van $ +0.00261 (+5.22%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Lit Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ +0.00261 (+5.22%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Lit Protocol (LITKEY) bekijken?

Bekijk nu de Lit Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Lit Protocol (LITKEY)?

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLit Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LITKEY staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Lit Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Lit Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Lit Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Lit Protocol (LITKEY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Lit Protocol (LITKEY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Lit Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Lit Protocol prijsvoorspelling !

Lit Protocol (LITKEY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Lit Protocol (LITKEY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LITKEY token !

Hoe koop je Lit Protocol (LITKEY)?

Op zoek naar Hoe koop je Lit Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Lit Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LITKEY naar lokale valuta's

1 Lit Protocol(LITKEY) naar VND
1,384.43215
1 Lit Protocol(LITKEY) naar AUD
A$0.0804933
1 Lit Protocol(LITKEY) naar GBP
0.0399836
1 Lit Protocol(LITKEY) naar EUR
0.0457707
1 Lit Protocol(LITKEY) naar USD
$0.05261
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MYR
RM0.2204359
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TRY
2.2143549
1 Lit Protocol(LITKEY) naar JPY
¥8.10194
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ARS
ARS$76.1356137
1 Lit Protocol(LITKEY) naar RUB
4.2803496
1 Lit Protocol(LITKEY) naar INR
4.6586155
1 Lit Protocol(LITKEY) naar IDR
Rp876.8329826
1 Lit Protocol(LITKEY) naar PHP
3.088207
1 Lit Protocol(LITKEY) naar EGP
￡E.2.493714
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BRL
R$0.2814635
1 Lit Protocol(LITKEY) naar CAD
C$0.0741801
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BDT
6.4110546
1 Lit Protocol(LITKEY) naar NGN
75.6973724
1 Lit Protocol(LITKEY) naar COP
$203.12721
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ZAR
R.0.915414
1 Lit Protocol(LITKEY) naar UAH
2.2127766
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TZS
T.Sh.129.5810605
1 Lit Protocol(LITKEY) naar VES
Bs11.73203
1 Lit Protocol(LITKEY) naar CLP
$49.71645
1 Lit Protocol(LITKEY) naar PKR
Rs14.8696904
1 Lit Protocol(LITKEY) naar KZT
27.6312981
1 Lit Protocol(LITKEY) naar THB
฿1.7082467
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TWD
NT$1.6245968
1 Lit Protocol(LITKEY) naar AED
د.إ0.1930787
1 Lit Protocol(LITKEY) naar CHF
Fr0.0426141
1 Lit Protocol(LITKEY) naar HKD
HK$0.4087797
1 Lit Protocol(LITKEY) naar AMD
֏20.1259555
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MAD
.د.م0.4897991
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MXN
$0.9780199
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SAR
ريال0.1972875
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ETB
Br8.0735306
1 Lit Protocol(LITKEY) naar KES
KSh6.7966859
1 Lit Protocol(LITKEY) naar JOD
د.أ0.03730049
1 Lit Protocol(LITKEY) naar PLN
0.194657
1 Lit Protocol(LITKEY) naar RON
лв0.2325362
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SEK
kr0.5029516
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BGN
лв0.089437
1 Lit Protocol(LITKEY) naar HUF
Ft17.7074738
1 Lit Protocol(LITKEY) naar CZK
1.1158581
1 Lit Protocol(LITKEY) naar KWD
د.ك0.01615127
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ILS
0.1709825
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BOB
Bs0.363009
1 Lit Protocol(LITKEY) naar AZN
0.089437
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TJS
SM0.4866425
1 Lit Protocol(LITKEY) naar GEL
0.1430992
1 Lit Protocol(LITKEY) naar AOA
Kz48.001364
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BHD
.د.ب0.01978136
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BMD
$0.05261
1 Lit Protocol(LITKEY) naar DKK
kr0.341965
1 Lit Protocol(LITKEY) naar HNL
L1.3825908
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MUR
2.4211122
1 Lit Protocol(LITKEY) naar NAD
$0.9190967
1 Lit Protocol(LITKEY) naar NOK
kr0.5371481
1 Lit Protocol(LITKEY) naar NZD
$0.0925936
1 Lit Protocol(LITKEY) naar PAB
B/.0.05261
1 Lit Protocol(LITKEY) naar PGK
K0.2251708
1 Lit Protocol(LITKEY) naar QAR
ر.ق0.1915004
1 Lit Protocol(LITKEY) naar RSD
дин.5.3709549
1 Lit Protocol(LITKEY) naar UZS
soʻm626.3094236
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ALL
L4.4266054
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ANG
ƒ0.0941719
1 Lit Protocol(LITKEY) naar AWG
ƒ0.0941719
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BBD
$0.10522
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BAM
KM0.089437
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BIF
Fr155.14689
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BND
$0.068393
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BSD
$0.05261
1 Lit Protocol(LITKEY) naar JMD
$8.4675795
1 Lit Protocol(LITKEY) naar KHR
211.2849166
1 Lit Protocol(LITKEY) naar KMF
Fr22.41186
1 Lit Protocol(LITKEY) naar LAK
1,143.6956293
1 Lit Protocol(LITKEY) naar LKR
රු16.0244799
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MDL
L0.8970005
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MGA
Ar238.0539368
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MOP
P0.42088
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MVR
0.810194
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MWK
MK91.178391
1 Lit Protocol(LITKEY) naar MZN
MT3.3644095
1 Lit Protocol(LITKEY) naar NPR
रु7.4674634
1 Lit Protocol(LITKEY) naar PYG
373.11012
1 Lit Protocol(LITKEY) naar RWF
Fr76.44233
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SBD
$0.4329803
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SCR
0.7197048
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SRD
$2.0281155
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SVC
$0.4598114
1 Lit Protocol(LITKEY) naar SZL
L0.9185706
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TMT
m0.1846611
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TND
د.ت0.15588343
1 Lit Protocol(LITKEY) naar TTD
$0.3561697
1 Lit Protocol(LITKEY) naar UGX
Sh183.92456
1 Lit Protocol(LITKEY) naar XAF
Fr30.04031
1 Lit Protocol(LITKEY) naar XCD
$0.142047
1 Lit Protocol(LITKEY) naar XOF
Fr30.04031
1 Lit Protocol(LITKEY) naar XPF
Fr5.41883
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BWP
P0.7097089
1 Lit Protocol(LITKEY) naar BZD
$0.1057461
1 Lit Protocol(LITKEY) naar CVE
$5.0479295
1 Lit Protocol(LITKEY) naar DJF
Fr9.31197
1 Lit Protocol(LITKEY) naar DOP
$3.3728271
1 Lit Protocol(LITKEY) naar DZD
د.ج6.8777053
1 Lit Protocol(LITKEY) naar FJD
$0.1199508
1 Lit Protocol(LITKEY) naar GNF
Fr457.44395
1 Lit Protocol(LITKEY) naar GTQ
Q0.4029926
1 Lit Protocol(LITKEY) naar GYD
$11.0039076
1 Lit Protocol(LITKEY) naar ISK
kr6.73408

Lit Protocol bron

Voor een beter begrip van Lit Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Lit Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Lit Protocol

Hoeveel is Lit Protocol (LITKEY) vandaag waard?
De live LITKEY prijs in USD is 0.05261 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LITKEY naar USD prijs?
De huidige prijs van LITKEY naar USD is $ 0.05261. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Lit Protocol?
De marktkapitalisatie van LITKEY is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LITKEY?
De circulerende voorraad van LITKEY is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LITKEY?
LITKEY bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LITKEY?
LITKEY zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van LITKEY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LITKEY is $ 82.52K USD.
Zal LITKEY dit jaar hoger gaan?
LITKEY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LITKEY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Lit Protocol (LITKEY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

