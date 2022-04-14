Lithosphere (LITHO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lithosphere (LITHO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lithosphere (LITHO) Informatie Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Lithosphere is the next-generation platform for cross-chain decentralized, censorship-resistant applications powered by AI. Officiële website: https://lithosphere.network Whitepaper: https://lithosphere.network/papers Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0xfb8cc969192f36da4ea807077b7ca23ce01c5211 Koop nu LITHO!

Lithosphere (LITHO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lithosphere (LITHO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 62.32M $ 62.32M $ 62.32M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 108.70K $ 108.70K $ 108.70K Hoogste ooit: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Laagste ooit: $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 $ 0.000010367632363446 Huidige prijs: $ 0.0001087 $ 0.0001087 $ 0.0001087 Meer informatie over Lithosphere (LITHO) prijs

Lithosphere (LITHO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lithosphere (LITHO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LITHO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LITHO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LITHO begrijpt, kun je de live prijs van LITHO token verkennen!

Hoe koop je LITHO? Wil je Lithosphere (LITHO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LITHO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LITHO koopt op MEXC!

Lithosphere (LITHO) Prijsgeschiedenis Door de LITHO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LITHO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LITHO Wil je weten waar je LITHO naartoe gaat? Onze LITHO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LITHO token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!