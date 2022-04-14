Lista DAO (LISTA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lista DAO (LISTA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lista DAO (LISTA) Informatie Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Officiële website: https://lista.org/ Whitepaper: https://docs.bsc.lista.org/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46

Lista DAO (LISTA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lista DAO (LISTA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 74.00M $ 74.00M $ 74.00M Totale voorraad: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Circulerende voorraad: $ 246.18M $ 246.18M $ 246.18M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 240.47M $ 240.47M $ 240.47M Hoogste ooit: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Laagste ooit: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Huidige prijs: $ 0.30059 $ 0.30059 $ 0.30059 Meer informatie over Lista DAO (LISTA) prijs

Lista DAO (LISTA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lista DAO (LISTA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LISTA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LISTA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LISTA begrijpt, kun je de live prijs van LISTA token verkennen!

Lista DAO (LISTA) Prijsgeschiedenis Door de LISTA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LISTA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LISTA Wil je weten waar je LISTA naartoe gaat? Onze LISTA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LISTA token!

