Lingo (LINGO) Informatie LINGO tokens enable users to stake or quest to earn real-life rewards at 3,000+ brands across 80 countries, including Nike, Spotify, and Starbucks. The rewards model is powered by RWA cash flows, ensuring sustainability through bear and bull markets. Additional use cases include loyalty programs, exclusive membership perks, and gamified rewards and experiences. Officiële website: https://lingocoin.io/ Whitepaper: https://bento.me/lingo Block explorer: https://solscan.io/token/GWZGj6AM4pkWxQW6bifE6JChSRf2hEQFWFkYC4REaL7H

Lingo (LINGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lingo (LINGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.68M $ 10.68M $ 10.68M Totale voorraad: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M Circulerende voorraad: $ 486.21M $ 486.21M $ 486.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.96M $ 21.96M $ 21.96M Hoogste ooit: $ 0.7568 $ 0.7568 $ 0.7568 Laagste ooit: $ 0.02262577635873226 $ 0.02262577635873226 $ 0.02262577635873226 Huidige prijs: $ 0.02196 $ 0.02196 $ 0.02196 Meer informatie over Lingo (LINGO) prijs

Lingo (LINGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lingo (LINGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LINGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LINGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LINGO begrijpt, kun je de live prijs van LINGO token verkennen!

Hoe koop je LINGO? Wil je Lingo (LINGO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LINGO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LINGO koopt op MEXC!

Lingo (LINGO) Prijsgeschiedenis Door de LINGO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LINGO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LINGO Wil je weten waar je LINGO naartoe gaat? Onze LINGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LINGO token!

