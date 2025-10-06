BeursDEX+
De live Line Protocol prijs vandaag is 0.0000114 USD. Volg realtime LINE naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LINE prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over LINE

LINE Prijsinformatie

Wat is LINE

LINE whitepaper

LINE officiële website

LINE tokenomie

LINE Prijsvoorspelling

LINE Geschiedenis

LINE koopgids

LINE-naar-Fiat valutaconversie

LINE spot

Pre-market

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Line Protocol logo

Line Protocol koers(LINE)

1 LINE naar USD live prijs:

$0.0000114
-3.38%1D
USD
Line Protocol (LINE) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:26 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0000112
24u laag
$ 0.0000168
24u hoog

$ 0.0000112
$ 0.0000168
--
--
+1.78%

-3.38%

-16.18%

-16.18%

Line Protocol (LINE) real-time prijs is $ 0.0000114. De afgelopen 24 uur werd er LINE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000112 en een hoogtepunt van $ 0.0000168, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LINE hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LINE met +1.78% veranderd in het afgelopen uur, -3.38% in de afgelopen 24 uur en -16.18% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Line Protocol (LINE) Marktinformatie

--
$ 136.29
$ 5.70K
--
500,000,000
BASE

De huidige marktkapitalisatie van Line Protocol is --, met een handelsvolume van $ 136.29 in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LINE is --, met een totale voorraad van 500000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.70K.

Line Protocol (LINE) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Line Protocol prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.000000399-3.38%
30 dagen$ -0.0000166-59.29%
60 dagen$ -0.0029586-99.62%
90 dagen$ -0.0349886-99.97%
Line Protocol prijswijziging vandaag

LINE registreerde vandaag een verandering van $ -0.000000399 (-3.38%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Line Protocol 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0000166 (-59.29%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Line Protocol 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LINE zien we een verandering van $ -0.0029586 (-99.62%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Line Protocol 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.0349886 (-99.97%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Line Protocol (LINE) bekijken?

Bekijk nu de Line Protocolprijsgeschiedenispagina.

Wat is Line Protocol (LINE)?

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLine Protocol investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LINE staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Line Protocol lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Line Protocol aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Line Protocol Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Line Protocol (LINE) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Line Protocol (LINE) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Line Protocol te bekijken.

Bekijk nu de Line Protocol prijsvoorspelling !

Line Protocol (LINE) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Line Protocol (LINE) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LINE token !

Hoe koop je Line Protocol (LINE)?

Op zoek naar Hoe koop je Line Protocol? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Line Protocol gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LINE naar lokale valuta's

1 Line Protocol(LINE) naar VND
0.299991
1 Line Protocol(LINE) naar AUD
A$0.000017556
1 Line Protocol(LINE) naar GBP
0.000008664
1 Line Protocol(LINE) naar EUR
0.000009918
1 Line Protocol(LINE) naar USD
$0.0000114
1 Line Protocol(LINE) naar MYR
RM0.000047766
1 Line Protocol(LINE) naar TRY
0.00047994
1 Line Protocol(LINE) naar JPY
¥0.0017442
1 Line Protocol(LINE) naar ARS
ARS$0.016618008
1 Line Protocol(LINE) naar RUB
0.000926136
1 Line Protocol(LINE) naar INR
0.001010382
1 Line Protocol(LINE) naar IDR
Rp0.189999924
1 Line Protocol(LINE) naar PHP
0.000671118
1 Line Protocol(LINE) naar EGP
￡E.0.000540132
1 Line Protocol(LINE) naar BRL
R$0.000061446
1 Line Protocol(LINE) naar CAD
C$0.000016074
1 Line Protocol(LINE) naar BDT
0.00138966
1 Line Protocol(LINE) naar NGN
0.0164502
1 Line Protocol(LINE) naar COP
$0.0440154
1 Line Protocol(LINE) naar ZAR
R.0.000199272
1 Line Protocol(LINE) naar UAH
0.000479712
1 Line Protocol(LINE) naar TZS
T.Sh.0.0280098
1 Line Protocol(LINE) naar VES
Bs0.0025422
1 Line Protocol(LINE) naar CLP
$0.0107844
1 Line Protocol(LINE) naar PKR
Rs0.003223008
1 Line Protocol(LINE) naar KZT
0.00597474
1 Line Protocol(LINE) naar THB
฿0.000370728
1 Line Protocol(LINE) naar TWD
NT$0.000352374
1 Line Protocol(LINE) naar AED
د.إ0.000041838
1 Line Protocol(LINE) naar CHF
Fr0.000009234
1 Line Protocol(LINE) naar HKD
HK$0.000088578
1 Line Protocol(LINE) naar AMD
֏0.00436107
1 Line Protocol(LINE) naar MAD
.د.م0.000106134
1 Line Protocol(LINE) naar MXN
$0.000212838
1 Line Protocol(LINE) naar SAR
ريال0.00004275
1 Line Protocol(LINE) naar ETB
Br0.00174363
1 Line Protocol(LINE) naar KES
KSh0.001472766
1 Line Protocol(LINE) naar JOD
د.أ0.0000080826
1 Line Protocol(LINE) naar PLN
0.00004218
1 Line Protocol(LINE) naar RON
лв0.000050388
1 Line Protocol(LINE) naar SEK
kr0.000109212
1 Line Protocol(LINE) naar BGN
лв0.00001938
1 Line Protocol(LINE) naar HUF
Ft0.003847386
1 Line Protocol(LINE) naar CZK
0.00024168
1 Line Protocol(LINE) naar KWD
د.ك0.0000034998
1 Line Protocol(LINE) naar ILS
0.000037278
1 Line Protocol(LINE) naar BOB
Bs0.000078774
1 Line Protocol(LINE) naar AZN
0.00001938
1 Line Protocol(LINE) naar TJS
SM0.000105108
1 Line Protocol(LINE) naar GEL
0.000031008
1 Line Protocol(LINE) naar AOA
Kz0.01040136
1 Line Protocol(LINE) naar BHD
.د.ب0.0000042864
1 Line Protocol(LINE) naar BMD
$0.0000114
1 Line Protocol(LINE) naar DKK
kr0.0000741
1 Line Protocol(LINE) naar HNL
L0.000300276
1 Line Protocol(LINE) naar MUR
0.000524628
1 Line Protocol(LINE) naar NAD
$0.000198246
1 Line Protocol(LINE) naar NOK
kr0.000116394
1 Line Protocol(LINE) naar NZD
$0.000020178
1 Line Protocol(LINE) naar PAB
B/.0.0000114
1 Line Protocol(LINE) naar PGK
K0.00004845
1 Line Protocol(LINE) naar QAR
ر.ق0.000041496
1 Line Protocol(LINE) naar RSD
дин.0.001163598
1 Line Protocol(LINE) naar UZS
soʻm0.135714264
1 Line Protocol(LINE) naar ALL
L0.000958854
1 Line Protocol(LINE) naar ANG
ƒ0.000020406
1 Line Protocol(LINE) naar AWG
ƒ0.000020406
1 Line Protocol(LINE) naar BBD
$0.0000228
1 Line Protocol(LINE) naar BAM
KM0.00001938
1 Line Protocol(LINE) naar BIF
Fr0.0336186
1 Line Protocol(LINE) naar BND
$0.00001482
1 Line Protocol(LINE) naar BSD
$0.0000114
1 Line Protocol(LINE) naar JMD
$0.001830042
1 Line Protocol(LINE) naar KHR
0.045783084
1 Line Protocol(LINE) naar KMF
Fr0.0048564
1 Line Protocol(LINE) naar LAK
0.247826082
1 Line Protocol(LINE) naar LKR
රු0.003474492
1 Line Protocol(LINE) naar MDL
L0.000195282
1 Line Protocol(LINE) naar MGA
Ar0.0513513
1 Line Protocol(LINE) naar MOP
P0.0000912
1 Line Protocol(LINE) naar MVR
0.00017556
1 Line Protocol(LINE) naar MWK
MK0.019791654
1 Line Protocol(LINE) naar MZN
MT0.00072903
1 Line Protocol(LINE) naar NPR
रु0.001617204
1 Line Protocol(LINE) naar PYG
0.0808488
1 Line Protocol(LINE) naar RWF
Fr0.0165414
1 Line Protocol(LINE) naar SBD
$0.000093822
1 Line Protocol(LINE) naar SCR
0.00015333
1 Line Protocol(LINE) naar SRD
$0.0004389
1 Line Protocol(LINE) naar SVC
$0.00009975
1 Line Protocol(LINE) naar SZL
L0.00019836
1 Line Protocol(LINE) naar TMT
m0.000040014
1 Line Protocol(LINE) naar TND
د.ت0.0000334932
1 Line Protocol(LINE) naar TTD
$0.000077292
1 Line Protocol(LINE) naar UGX
Sh0.0397176
1 Line Protocol(LINE) naar XAF
Fr0.0065094
1 Line Protocol(LINE) naar XCD
$0.00003078
1 Line Protocol(LINE) naar XOF
Fr0.0065094
1 Line Protocol(LINE) naar XPF
Fr0.0011742
1 Line Protocol(LINE) naar BWP
P0.0001539
1 Line Protocol(LINE) naar BZD
$0.000022914
1 Line Protocol(LINE) naar CVE
$0.001095882
1 Line Protocol(LINE) naar DJF
Fr0.0020178
1 Line Protocol(LINE) naar DOP
$0.000732564
1 Line Protocol(LINE) naar DZD
د.ج0.00149169
1 Line Protocol(LINE) naar FJD
$0.000025992
1 Line Protocol(LINE) naar GNF
Fr0.099123
1 Line Protocol(LINE) naar GTQ
Q0.000087324
1 Line Protocol(LINE) naar GYD
$0.00238488
1 Line Protocol(LINE) naar ISK
kr0.0014478

Line Protocol bron

Voor een beter begrip van Line Protocol kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Line Protocol
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Line Protocol

Hoeveel is Line Protocol (LINE) vandaag waard?
De live LINE prijs in USD is 0.0000114 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LINE naar USD prijs?
De huidige prijs van LINE naar USD is $ 0.0000114. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Line Protocol?
De marktkapitalisatie van LINE is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LINE?
De circulerende voorraad van LINE is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LINE?
LINE bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LINE?
LINE zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van LINE?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LINE is $ 136.29 USD.
Zal LINE dit jaar hoger gaan?
LINE kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LINE prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 18:49:26 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Industrie-updates
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

LINE-naar-USD calculator

Bedrag

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.0000113 USD

Handel in LINE

LINE/USDT
$0.0000114
-15.55%

Word vandaag lid van MEXC

-- maker-kosten voor spot, -- taker-kosten voor spot
-- maker-kosten voor futures, -- taker-kosten voor futures

$101,538.34

$3,283.65

$154.99

$1.0000

$1.3338

$101,538.34

$3,283.65

$154.99

$2.2145

$0.16198

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.4316

$1.3338

$0.4316

$0.09312

$0.000000000439

$0.2136

