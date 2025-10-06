BeursDEX+
De live Light prijs vandaag is 0.007515 USD. Volg realtime LIGHT1 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de LIGHT1 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Light koers(LIGHT1)

1 LIGHT1 naar USD live prijs:

$0.007515
+15.20%1D
USD
Light (LIGHT1) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:24:18 (UTC+8)

Light (LIGHT1) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.0065
24u laag
$ 0.007702
24u hoog

$ 0.0065
$ 0.007702
$ 1.2978436058017955
$ 0.006108197426995268
-0.18%

+15.20%

-40.55%

-40.55%

Light (LIGHT1) real-time prijs is $ 0.007515. De afgelopen 24 uur werd er LIGHT1 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0065 en een hoogtepunt van $ 0.007702, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De LIGHT1 hoogste prijs aller tijden is $ 1.2978436058017955, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.006108197426995268 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is LIGHT1 met -0.18% veranderd in het afgelopen uur, +15.20% in de afgelopen 24 uur en -40.55% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Light (LIGHT1) Marktinformatie

No.1536

$ 3.92M
$ 56.22K
$ 7.52M
521.93M
1,000,000,000
942,193,412.2783248
52.19%

SOL

De huidige marktkapitalisatie van Light is $ 3.92M, met een handelsvolume van $ 56.22K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LIGHT1 is 521.93M, met een totale voorraad van 942193412.2783248. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.52M.

Light (LIGHT1) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van Light prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00099156+15.20%
30 dagen$ -0.010005-57.11%
60 dagen$ -0.026655-78.01%
90 dagen$ -0.042485-84.97%
Light prijswijziging vandaag

LIGHT1 registreerde vandaag een verandering van $ +0.00099156 (+15.20%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

Light 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.010005 (-57.11%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

Light 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,LIGHT1 zien we een verandering van $ -0.026655 (-78.01%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

Light 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.042485 (-84.97%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van Light (LIGHT1) bekijken?

Bekijk nu de Lightprijsgeschiedenispagina.

Wat is Light (LIGHT1)?

The LIGHT ecosystem fund, backed by the heaven labs foundation

Light is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeLight investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van LIGHT1 staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over Light lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je Light aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

Light Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Light (LIGHT1) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Light (LIGHT1) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Light te bekijken.

Bekijk nu de Light prijsvoorspelling !

Light (LIGHT1) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Light (LIGHT1) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van LIGHT1 token !

Hoe koop je Light (LIGHT1)?

Op zoek naar Hoe koop je Light? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt Light gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

LIGHT1 naar lokale valuta's

1 Light(LIGHT1) naar VND
197.757225
1 Light(LIGHT1) naar AUD
A$0.0115731
1 Light(LIGHT1) naar GBP
0.0057114
1 Light(LIGHT1) naar EUR
0.00653805
1 Light(LIGHT1) naar USD
$0.007515
1 Light(LIGHT1) naar MYR
RM0.03148785
1 Light(LIGHT1) naar TRY
0.3163815
1 Light(LIGHT1) naar JPY
¥1.149795
1 Light(LIGHT1) naar ARS
ARS$10.9547658
1 Light(LIGHT1) naar RUB
0.61059375
1 Light(LIGHT1) naar INR
0.66605445
1 Light(LIGHT1) naar IDR
Rp125.2499499
1 Light(LIGHT1) naar PHP
0.4423329
1 Light(LIGHT1) naar EGP
￡E.0.356211
1 Light(LIGHT1) naar BRL
R$0.040581
1 Light(LIGHT1) naar CAD
C$0.01059615
1 Light(LIGHT1) naar BDT
0.9160785
1 Light(LIGHT1) naar NGN
10.844145
1 Light(LIGHT1) naar COP
$29.015415
1 Light(LIGHT1) naar ZAR
R.0.1313622
1 Light(LIGHT1) naar UAH
0.3162312
1 Light(LIGHT1) naar TZS
T.Sh.18.464355
1 Light(LIGHT1) naar VES
Bs1.675845
1 Light(LIGHT1) naar CLP
$7.10919
1 Light(LIGHT1) naar PKR
Rs2.1246408
1 Light(LIGHT1) naar KZT
3.9386115
1 Light(LIGHT1) naar THB
฿0.24446295
1 Light(LIGHT1) naar TWD
NT$0.23228865
1 Light(LIGHT1) naar AED
د.إ0.02758005
1 Light(LIGHT1) naar CHF
Fr0.00608715
1 Light(LIGHT1) naar HKD
HK$0.05839155
1 Light(LIGHT1) naar AMD
֏2.87486325
1 Light(LIGHT1) naar MAD
.د.م0.06996465
1 Light(LIGHT1) naar MXN
$0.14030505
1 Light(LIGHT1) naar SAR
ريال0.02818125
1 Light(LIGHT1) naar ETB
Br1.14941925
1 Light(LIGHT1) naar KES
KSh0.97086285
1 Light(LIGHT1) naar JOD
د.أ0.005328135
1 Light(LIGHT1) naar PLN
0.0278055
1 Light(LIGHT1) naar RON
лв0.0332163
1 Light(LIGHT1) naar SEK
kr0.0719937
1 Light(LIGHT1) naar BGN
лв0.0127755
1 Light(LIGHT1) naar HUF
Ft2.53623735
1 Light(LIGHT1) naar CZK
0.15939315
1 Light(LIGHT1) naar KWD
د.ك0.002307105
1 Light(LIGHT1) naar ILS
0.02457405
1 Light(LIGHT1) naar BOB
Bs0.05192865
1 Light(LIGHT1) naar AZN
0.0127755
1 Light(LIGHT1) naar TJS
SM0.0692883
1 Light(LIGHT1) naar GEL
0.0204408
1 Light(LIGHT1) naar AOA
Kz6.856686
1 Light(LIGHT1) naar BHD
.د.ب0.002833155
1 Light(LIGHT1) naar BMD
$0.007515
1 Light(LIGHT1) naar DKK
kr0.0488475
1 Light(LIGHT1) naar HNL
L0.1979451
1 Light(LIGHT1) naar MUR
0.3458403
1 Light(LIGHT1) naar NAD
$0.13068585
1 Light(LIGHT1) naar NOK
kr0.0768033
1 Light(LIGHT1) naar NZD
$0.01330155
1 Light(LIGHT1) naar PAB
B/.0.007515
1 Light(LIGHT1) naar PGK
K0.03193875
1 Light(LIGHT1) naar QAR
ر.ق0.0273546
1 Light(LIGHT1) naar RSD
дин.0.76705605
1 Light(LIGHT1) naar UZS
soʻm89.4642714
1 Light(LIGHT1) naar ALL
L0.63208665
1 Light(LIGHT1) naar ANG
ƒ0.01345185
1 Light(LIGHT1) naar AWG
ƒ0.01345185
1 Light(LIGHT1) naar BBD
$0.01503
1 Light(LIGHT1) naar BAM
KM0.0127755
1 Light(LIGHT1) naar BIF
Fr22.161735
1 Light(LIGHT1) naar BND
$0.0097695
1 Light(LIGHT1) naar BSD
$0.007515
1 Light(LIGHT1) naar JMD
$1.20638295
1 Light(LIGHT1) naar KHR
30.1806909
1 Light(LIGHT1) naar KMF
Fr3.20139
1 Light(LIGHT1) naar LAK
163.36956195
1 Light(LIGHT1) naar LKR
රු2.2904217
1 Light(LIGHT1) naar MDL
L0.12873195
1 Light(LIGHT1) naar MGA
Ar33.8513175
1 Light(LIGHT1) naar MOP
P0.06012
1 Light(LIGHT1) naar MVR
0.115731
1 Light(LIGHT1) naar MWK
MK13.04686665
1 Light(LIGHT1) naar MZN
MT0.48058425
1 Light(LIGHT1) naar NPR
रु1.0660779
1 Light(LIGHT1) naar PYG
53.29638
1 Light(LIGHT1) naar RWF
Fr10.904265
1 Light(LIGHT1) naar SBD
$0.06184845
1 Light(LIGHT1) naar SCR
0.10107675
1 Light(LIGHT1) naar SRD
$0.2893275
1 Light(LIGHT1) naar SVC
$0.06575625
1 Light(LIGHT1) naar SZL
L0.130761
1 Light(LIGHT1) naar TMT
m0.02637765
1 Light(LIGHT1) naar TND
د.ت0.02207907
1 Light(LIGHT1) naar TTD
$0.0509517
1 Light(LIGHT1) naar UGX
Sh26.18226
1 Light(LIGHT1) naar XAF
Fr4.291065
1 Light(LIGHT1) naar XCD
$0.0202905
1 Light(LIGHT1) naar XOF
Fr4.291065
1 Light(LIGHT1) naar XPF
Fr0.774045
1 Light(LIGHT1) naar BWP
P0.1014525
1 Light(LIGHT1) naar BZD
$0.01510515
1 Light(LIGHT1) naar CVE
$0.72241695
1 Light(LIGHT1) naar DJF
Fr1.330155
1 Light(LIGHT1) naar DOP
$0.4829139
1 Light(LIGHT1) naar DZD
د.ج0.98273655
1 Light(LIGHT1) naar FJD
$0.0171342
1 Light(LIGHT1) naar GNF
Fr65.342925
1 Light(LIGHT1) naar GTQ
Q0.0575649
1 Light(LIGHT1) naar GYD
$1.572138
1 Light(LIGHT1) naar ISK
kr0.954405

Light bron

Voor een beter begrip van Light kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van Light
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over Light

Hoeveel is Light (LIGHT1) vandaag waard?
De live LIGHT1 prijs in USD is 0.007515 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige LIGHT1 naar USD prijs?
De huidige prijs van LIGHT1 naar USD is $ 0.007515. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Light?
De marktkapitalisatie van LIGHT1 is $ 3.92M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van LIGHT1?
De circulerende voorraad van LIGHT1 is 521.93M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van LIGHT1?
LIGHT1 bereikte een ATH-prijs van 1.2978436058017955 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van LIGHT1?
LIGHT1 zag een ATL-prijs van 0.006108197426995268 USD.
Wat is het handelsvolume van LIGHT1?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van LIGHT1 is $ 56.22K USD.
Zal LIGHT1 dit jaar hoger gaan?
LIGHT1 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de LIGHT1 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Light (LIGHT1) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Trending nieuws

Waarom verliezen zoveel mensen nog steeds geld tijdens een bull run?

October 6, 2025

De Opkomst van Bitcoin Layer 2 Netwerken: Technologie Begrijpen die de Toekomst van Bitcoin in 2025 Vormgeeft

October 6, 2025

Altcoins in 2025: Wanneer TOTAL3 Nieuwe Hoogtes Bereikt maar Jouw Portefeuille Niet Beweegt

October 5, 2025
Meer bekijken

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

