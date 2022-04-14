Life Crypto (LIFE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Life Crypto (LIFE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Life Crypto (LIFE) Informatie LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds. Officiële website: https://www.lifecrypto.life/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x6c936D4AE98E6d2172dB18c16C4b601C99918EE6 Koop nu LIFE!

Life Crypto (LIFE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Life Crypto (LIFE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.30K $ 88.30K $ 88.30K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 2.63B $ 2.63B $ 2.63B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 335.60K $ 335.60K $ 335.60K Hoogste ooit: $ 0.015601 $ 0.015601 $ 0.015601 Laagste ooit: $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 $ 0.000024382260659893 Huidige prijs: $ 0.00003356 $ 0.00003356 $ 0.00003356 Meer informatie over Life Crypto (LIFE) prijs

Life Crypto (LIFE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Life Crypto (LIFE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIFE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIFE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIFE begrijpt, kun je de live prijs van LIFE token verkennen!

Hoe koop je LIFE? Wil je Life Crypto (LIFE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LIFE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LIFE koopt op MEXC!

Life Crypto (LIFE) Prijsgeschiedenis Door de LIFE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LIFE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LIFE Wil je weten waar je LIFE naartoe gaat? Onze LIFE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LIFE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!