Lif3 is an emerging powerhouse protocol in the decentralized finance (DeFi) sector that provides a comprehensive suite of features to manage digital assets across multiple blockchains. Encompassing the various products Lif3 has to offer, users are able to safely and securely invest in a multitude of options that best fit their financial goals, preferred strategies, and risk profiles. Officiële website: https://lif3.com/ Whitepaper: https://docs.lif3.com/ Block explorer: https://etherscan.io/address/0x7138Eb0d563f3F6722500936A11DcAe99D738A2c

LIF3 (LIF3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LIF3 (LIF3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.39M $ 124.39M $ 124.39M Hoogste ooit: $ 0.022004 $ 0.022004 $ 0.022004 Laagste ooit: $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 $ 0.001446420316029474 Huidige prijs: $ 0.013994 $ 0.013994 $ 0.013994 Meer informatie over LIF3 (LIF3) prijs

LIF3 (LIF3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LIF3 (LIF3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIF3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIF3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIF3 begrijpt, kun je de live prijs van LIF3 token verkennen!

Hoe koop je LIF3? Wil je LIF3 (LIF3) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LIF3 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LIF3 koopt op MEXC!

LIF3 (LIF3) Prijsgeschiedenis Door de LIF3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LIF3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LIF3 Wil je weten waar je LIF3 naartoe gaat? Onze LIF3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LIF3 token!

