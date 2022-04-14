Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Torch of Liberty (LIBERTY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Torch of Liberty (LIBERTY) Informatie $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Officiële website: https://torchofliberty.global/ Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Torch of Liberty (LIBERTY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 48.90M $ 48.90M $ 48.90M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 48.90M $ 48.90M $ 48.90M Hoogste ooit: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 Laagste ooit: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Huidige prijs: $ 0.0489 $ 0.0489 $ 0.0489 Meer informatie over Torch of Liberty (LIBERTY) prijs

Torch of Liberty (LIBERTY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Torch of Liberty (LIBERTY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LIBERTY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LIBERTY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LIBERTY begrijpt, kun je de live prijs van LIBERTY token verkennen!

Hoe koop je LIBERTY? Wil je Torch of Liberty (LIBERTY) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LIBERTY te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Torch of Liberty (LIBERTY) Prijsgeschiedenis Door de LIBERTY prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van LIBERTY Wil je weten waar je LIBERTY naartoe gaat? Onze LIBERTY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

