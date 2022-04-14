Legacy Network (LGCT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Legacy Network (LGCT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Legacy Network (LGCT) Informatie Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Officiële website: https://www.legacynetwork.io/ Whitepaper: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Koop nu LGCT!

Legacy Network (LGCT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Legacy Network (LGCT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 204.18M $ 204.18M $ 204.18M Totale voorraad: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Circulerende voorraad: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 577.11M $ 577.11M $ 577.11M Hoogste ooit: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Laagste ooit: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Huidige prijs: $ 1.9237 $ 1.9237 $ 1.9237 Meer informatie over Legacy Network (LGCT) prijs

Legacy Network (LGCT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Legacy Network (LGCT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LGCT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LGCT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LGCT begrijpt, kun je de live prijs van LGCT token verkennen!

Hoe koop je LGCT?

Legacy Network (LGCT) Prijsgeschiedenis Door de LGCT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LGCT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LGCT Wil je weten waar je LGCT naartoe gaat? Onze LGCT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LGCT token!

