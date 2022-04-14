Lever (LEVER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lever (LEVER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lever (LEVER) Informatie Officiële website: https://www.leverfi.io/ Whitepaper: https://docs.leverfi.io/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f

Lever (LEVER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lever (LEVER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Totale voorraad: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Circulerende voorraad: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Hoogste ooit: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 Laagste ooit: $ 0.000045306742831781 $ 0.000045306742831781 $ 0.000045306742831781 Huidige prijs: $ 0.0000577 $ 0.0000577 $ 0.0000577 Meer informatie over Lever (LEVER) prijs

Lever (LEVER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lever (LEVER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LEVER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LEVER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LEVER begrijpt, kun je de live prijs van LEVER token verkennen!

Hoe koop je LEVER?

Lever (LEVER) Prijsgeschiedenis Door de LEVER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van LEVER

