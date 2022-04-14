Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Litecoin Mascot (LESTER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Litecoin Mascot (LESTER) Informatie LESTER is a meme coin on the Solana chain. LESTER is a meme coin on the Solana chain. Officiële website: https://lester.vip Block explorer: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Koop nu LESTER!

Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Litecoin Mascot (LESTER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Hoogste ooit: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Laagste ooit: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Huidige prijs: $ 0.0010682 $ 0.0010682 $ 0.0010682 Meer informatie over Litecoin Mascot (LESTER) prijs

Litecoin Mascot (LESTER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Litecoin Mascot (LESTER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LESTER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LESTER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LESTER begrijpt, kun je de live prijs van LESTER token verkennen!

Hoe koop je LESTER? Wil je Litecoin Mascot (LESTER) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LESTER te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LESTER koopt op MEXC!

Litecoin Mascot (LESTER) Prijsgeschiedenis Door de LESTER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LESTER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LESTER Wil je weten waar je LESTER naartoe gaat? Onze LESTER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LESTER token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!