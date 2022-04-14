Lion Cat (LCAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lion Cat (LCAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lion Cat (LCAT) Informatie LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. LCAT (Lion Cat) is a Binance Smart Chain (BSC) meme token with AI-driven tools like price prediction, meme creation, and chatbots. Inspired by 'Leo,' a cat dreaming of space, LCAT ensures security and transparency with a renounced contract and automated token vesting. Officiële website: https://lioncat.meme Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3917d6bdffe43105a74e6f9c09b5206f0f3f5fc0 Koop nu LCAT!

Lion Cat (LCAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lion Cat (LCAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M Totale voorraad: $ 600.00M $ 600.00M $ 600.00M Circulerende voorraad: $ 494.25M $ 494.25M $ 494.25M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Hoogste ooit: $ 0.12618 $ 0.12618 $ 0.12618 Laagste ooit: $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 $ 0.009656851099097093 Huidige prijs: $ 0.01169 $ 0.01169 $ 0.01169 Meer informatie over Lion Cat (LCAT) prijs

Lion Cat (LCAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lion Cat (LCAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LCAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LCAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LCAT begrijpt, kun je de live prijs van LCAT token verkennen!

Hoe koop je LCAT? Wil je Lion Cat (LCAT) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LCAT te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LCAT koopt op MEXC!

Lion Cat (LCAT) Prijsgeschiedenis Door de LCAT prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LCAT prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LCAT Wil je weten waar je LCAT naartoe gaat? Onze LCAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LCAT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!