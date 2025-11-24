Hoe koop je LBTC1?

Wil je LightningBitcoin (LBTC1) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LBTC1 te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.