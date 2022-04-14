Libertum (LBM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Libertum (LBM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Libertum (LBM) Informatie Libertum offers a fully comprehensive, scalable, and licensed infrastructure tailored for real-world asset tokenization and access to new financial opportunities. Simply put Libertum has a versatile tokenization protocol and a licensed marketplace that includes buying, selling, trading, farming and borrowing of these RWAs and security tokens. Officiële website: https://www.libertum.io/ Whitepaper: https://www.libertum.io/whitepaperLibertum.pdf Block explorer: https://basescan.org/address/0x56A38E7216304108E841579041249fEb236C887b

Libertum (LBM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Libertum (LBM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Hoogste ooit: $ 0.14798 $ 0.14798 $ 0.14798 Laagste ooit: $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 $ 0.009667398419279364 Huidige prijs: $ 0.01075 $ 0.01075 $ 0.01075 Meer informatie over Libertum (LBM) prijs

Libertum (LBM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Libertum (LBM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LBM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LBM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LBM begrijpt, kun je de live prijs van LBM token verkennen!

Hoe koop je LBM? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LBM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Libertum (LBM) Prijsgeschiedenis Door de LBM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LBM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LBM Wil je weten waar je LBM naartoe gaat? Onze LBM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LBM token!

