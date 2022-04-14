Solayer (LAYER) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solayer (LAYER), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solayer (LAYER) Informatie Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Solayer has built the largest Solana restaking platform to scale network throughput. Solayer is building a hardware-accelerated network to horizontally scale a single execution SVM machine into multi-executor clusters, connected via InfiniBand's RDMA technology for ultra-low-latency, high-speed communication. Solayer Network has shared security with Solana, leveraging restaked SOL. Officiële website: https://www.solayer.org Whitepaper: https://github.com/solayer-labs/solayer-improvement-proposal/blob/main/solayer_infinisvm_litepaper.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/LAYER4xPpTCb3QL8S9u41EAhAX7mhBn8Q6xMTwY2Yzc

Solayer (LAYER) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solayer (LAYER), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 126.30M $ 126.30M $ 126.30M Totale voorraad: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 283.62M $ 283.62M $ 283.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 445.30M $ 445.30M $ 445.30M Hoogste ooit: $ 3.5684 $ 3.5684 $ 3.5684 Laagste ooit: $ 0.443345927760407 $ 0.443345927760407 $ 0.443345927760407 Huidige prijs: $ 0.4453 $ 0.4453 $ 0.4453 Meer informatie over Solayer (LAYER) prijs

Solayer (LAYER) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solayer (LAYER) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAYER tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAYER tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAYER begrijpt, kun je de live prijs van LAYER token verkennen!

Solayer (LAYER) Prijsgeschiedenis Door de LAYER prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LAYER prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LAYER Wil je weten waar je LAYER naartoe gaat? Onze LAYER prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LAYER token!

