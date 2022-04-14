Lava Network (LAVA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lava Network (LAVA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lava Network (LAVA) Informatie

Lava is a protocol which coordinates traffic from AI agents, apps and wallets on every blockchain. Lava aggregates data providers and directs transactions and queries such as your wallet balance, based on the speed and reliability of the provider. The protocol has secured $3.5m+ in revenue, with chains and apps like NEAR, Starknet, Filecoin, and Axelar already paying LAVA stakers and providers $1m+ to offer ultra-reliable service. If blockchains are cities, Lava owns the roads.

Officiële website: https://www.lavanet.xyz/
Whitepaper: https://www.lavanet.xyz/whitepaper
Block explorer: https://lava.explorers.guru/

Lava Network (LAVA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Lava Network (LAVA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 973.13M $ 973.13M $ 973.13M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.14M $ 50.14M $ 50.14M Hoogste ooit: $ 0.2028 $ 0.2028 $ 0.2028 Laagste ooit: $ 0.03520330341405763 $ 0.03520330341405763 $ 0.03520330341405763 Huidige prijs: $ 0.05014 $ 0.05014 $ 0.05014 Meer informatie over Lava Network (LAVA) prijs

Lava Network (LAVA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lava Network (LAVA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAVA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAVA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAVA begrijpt, kun je de live prijs van LAVA token verkennen!

Lava Network (LAVA) Prijsgeschiedenis

Door de LAVA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van LAVA

Wil je weten waar je LAVA naartoe gaat? Onze LAVA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

