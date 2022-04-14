Landshare (LANDSHARE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Landshare (LANDSHARE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Landshare (LANDSHARE) Informatie Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Officiële website: https://landshare.io/ Whitepaper: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Koop nu LANDSHARE!

Landshare (LANDSHARE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Landshare (LANDSHARE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Totale voorraad: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Circulerende voorraad: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Hoogste ooit: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 Laagste ooit: $ 0.3939678012903222 $ 0.3939678012903222 $ 0.3939678012903222 Huidige prijs: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 Meer informatie over Landshare (LANDSHARE) prijs

Landshare (LANDSHARE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Landshare (LANDSHARE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LANDSHARE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LANDSHARE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LANDSHARE begrijpt, kun je de live prijs van LANDSHARE token verkennen!

Landshare (LANDSHARE) Prijsgeschiedenis Door de LANDSHARE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LANDSHARE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LANDSHARE Wil je weten waar je LANDSHARE naartoe gaat? Onze LANDSHARE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LANDSHARE token!

