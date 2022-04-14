Outlanders (LAND) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Outlanders (LAND), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Outlanders (LAND) Informatie Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Officiële website: https://outlanders.com/ Whitepaper: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Block explorer: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96 Koop nu LAND!

Outlanders (LAND) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Outlanders (LAND), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 720.00K $ 720.00K $ 720.00K Hoogste ooit: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Laagste ooit: $ 0.000373107530670602 $ 0.000373107530670602 $ 0.000373107530670602 Huidige prijs: $ 0.00036 $ 0.00036 $ 0.00036 Meer informatie over Outlanders (LAND) prijs

Outlanders (LAND) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Outlanders (LAND) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAND tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAND tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAND begrijpt, kun je de live prijs van LAND token verkennen!

Hoe koop je LAND? Wil je Outlanders (LAND) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om LAND te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je LAND koopt op MEXC!

Outlanders (LAND) Prijsgeschiedenis Door de LAND prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LAND prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LAND Wil je weten waar je LAND naartoe gaat? Onze LAND prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LAND token!

