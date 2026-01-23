LAMB276 prijs vandaag

De live LAMB276 (LAMB) koers van vandaag is --, met een 0.00% verandering over de afgelopen 24 uur. De huidige LAMB naar USD omrekenkoers is -- per LAMB.

LAMB276 staat momenteel op #- op basis van marktkapitalisatie op --, met een circulerend aanbod van -- LAMB. De afgelopen 24 uur handelde LAMB tussen -- (laag) en -- (hoog), wat de marktactiviteit weerspiegelt. De hoogste prijs aller tijden staat op --, terwijl de laagste prijs aller tijden op -- staat.

In prestaties op de korte termijn, bewoog LAMB in het laatste uur -- en -- over de afgelopen 7 dagen. In de afgelopen dag bereikte het totale handelsvolume --.

LAMB276 (LAMB) Marktinformatie

Marktkapitalisatie ---- -- Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Circulerende voorraad ---- -- Totale voorraad ---- --

De huidige marktkapitalisatie van LAMB276 is --, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van LAMB is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.