LAKE (LAK3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in LAKE (LAK3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.

LAKE (LAK3) Informatie LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Officiële website: https://lak3.io/ Whitepaper: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Block explorer: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e

LAKE (LAK3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor LAKE (LAK3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 201.02M $ 201.02M $ 201.02M Hoogste ooit: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Laagste ooit: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Huidige prijs: $ 0.2116 $ 0.2116 $ 0.2116 Meer informatie over LAKE (LAK3) prijs

LAKE (LAK3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van LAKE (LAK3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal LAK3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel LAK3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van LAK3 begrijpt, kun je de live prijs van LAK3 token verkennen!

Hoe koop je LAK3?

LAKE (LAK3) Prijsgeschiedenis Door de LAK3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de LAK3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van LAK3 Wil je weten waar je LAK3 naartoe gaat? Onze LAK3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van LAK3 token!

