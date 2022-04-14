Layer3 (L3) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Layer3 (L3), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Layer3 (L3) Informatie Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Officiële website: https://layer3.xyz Whitepaper: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Block explorer: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Koop nu L3!

Layer3 (L3) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Layer3 (L3), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 23.46M $ 23.46M $ 23.46M Totale voorraad: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Circulerende voorraad: $ 784.68M $ 784.68M $ 784.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 99.67M $ 99.67M $ 99.67M Hoogste ooit: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Laagste ooit: $ 0.02755259220758459 $ 0.02755259220758459 $ 0.02755259220758459 Huidige prijs: $ 0.0299 $ 0.0299 $ 0.0299 Meer informatie over Layer3 (L3) prijs

Layer3 (L3) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Layer3 (L3) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal L3 tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel L3 tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van L3 begrijpt, kun je de live prijs van L3 token verkennen!

Layer3 (L3) Prijsgeschiedenis Door de L3 prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de L3 prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van L3 Wil je weten waar je L3 naartoe gaat? Onze L3 prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van L3 token!

