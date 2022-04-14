Kaizen Finance (KZEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kaizen Finance (KZEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kaizen Finance (KZEN) Informatie Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Kaizen Finance is a token lifecycle management platform for token creation and management, boosting project fair launch and letting Kaizen.Finance community to invest in top-notch projects. It gives any project a no-code solution to manage tokens from point zero and right to the moon! Officiële website: https://kaizen.finance Whitepaper: https://kaizen.finance/assets/white-papers/The%20Kaizen%20Protocol%20Wite%20paper%20v4%202021.pdf Block explorer: https://solscan.io/token/kZEn3aDxEzcFADPe2VQ6WcJRbS1hVGjUcgCw4HiuYSU Koop nu KZEN!

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kaizen Finance (KZEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 188.57K $ 188.57K $ 188.57K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 428.76M $ 428.76M $ 428.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 439.80K $ 439.80K $ 439.80K Hoogste ooit: $ 0.1008 $ 0.1008 $ 0.1008 Laagste ooit: $ 0.000430533527020343 $ 0.000430533527020343 $ 0.000430533527020343 Huidige prijs: $ 0.0004398 $ 0.0004398 $ 0.0004398 Meer informatie over Kaizen Finance (KZEN) prijs

Kaizen Finance (KZEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kaizen Finance (KZEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KZEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KZEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KZEN begrijpt, kun je de live prijs van KZEN token verkennen!

Hoe koop je KZEN? Wil je Kaizen Finance (KZEN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KZEN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KZEN koopt op MEXC!

Kaizen Finance (KZEN) Prijsgeschiedenis Door de KZEN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KZEN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KZEN Wil je weten waar je KZEN naartoe gaat? Onze KZEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KZEN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!