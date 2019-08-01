Kusama (KSM) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kusama (KSM), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kusama (KSM) Informatie Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot's governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot's governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Officiële website: https://kusama.network/ Whitepaper: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Block explorer: https://kusama.subscan.io/

Kusama (KSM) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kusama (KSM), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 245.64M $ 245.64M $ 245.64M Totale voorraad: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Circulerende voorraad: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 245.64M $ 245.64M $ 245.64M Hoogste ooit: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 Laagste ooit: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Huidige prijs: $ 14.38 $ 14.38 $ 14.38 Meer informatie over Kusama (KSM) prijs

Kusama (KSM) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kusama (KSM) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KSM tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KSM tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KSM begrijpt, kun je de live prijs van KSM token verkennen!

Hoe koop je KSM? Wil je Kusama (KSM) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KSM te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KSM koopt op MEXC!

Kusama (KSM) Prijsgeschiedenis Door de KSM prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KSM prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KSM Wil je weten waar je KSM naartoe gaat? Onze KSM prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KSM token!

