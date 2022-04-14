Kroma (KRO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kroma (KRO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kroma (KRO) Informatie As Asia's leading Layer 2 solution built on the Superchain and backed by Wemade, Kroma is the first OP Stack rollup with an active fault-proof system utilizing zkEVM, will transition to a universal ZK Rollup once the generation of ZK proofs becomes more cost-efficient and faster — using its original modular ZK backend library, Tachyon, and plans to push for a gamified Web3 experience, leveraging its strengths in gaming, consumer applications, the Asian market, and technical capabilities to foster true universal Web3 adoption. Officiële website: https://kroma.network/ Whitepaper: https://docs.kroma.network/ Block explorer: https://blockscout.kroma.network/

Kroma (KRO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kroma (KRO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Hoogste ooit: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Laagste ooit: $ 0.000999986827910333 $ 0.000999986827910333 $ 0.000999986827910333 Huidige prijs: $ 0.00224 $ 0.00224 $ 0.00224 Meer informatie over Kroma (KRO) prijs

Kroma (KRO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kroma (KRO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KRO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KRO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KRO begrijpt, kun je de live prijs van KRO token verkennen!

Kroma (KRO) Prijsgeschiedenis Door de KRO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KRO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KRO Wil je weten waar je KRO naartoe gaat? Onze KRO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KRO token!

