Kryll (KRL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kryll (KRL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kryll (KRL) Informatie Kryll³ is a comprehensive platform that leverages AI technologies to provide crypto investors with insights and tools for navigating crypto finance. Unleashed AI assistant "Agent K" to act as your web3 sidekick personalizing guidance to optimize digital asset portfolios and ease crypto DYORs Officiële website: https://kryll.io/ Whitepaper: https://www.kryll.io/whitepaper/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x464eBE77c293E473B48cFe96dDCf88fcF7bFDAC0

Kryll (KRL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kryll (KRL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.84M $ 12.84M $ 12.84M Totale voorraad: $ 49.42M $ 49.42M $ 49.42M Circulerende voorraad: $ 39.90M $ 39.90M $ 39.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 15.91M $ 15.91M $ 15.91M Hoogste ooit: $ 0.96 $ 0.96 $ 0.96 Laagste ooit: $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 $ 0.0214475563255 Huidige prijs: $ 0.3219 $ 0.3219 $ 0.3219 Meer informatie over Kryll (KRL) prijs

Kryll (KRL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kryll (KRL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KRL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KRL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KRL begrijpt, kun je de live prijs van KRL token verkennen!

Kryll (KRL) Prijsgeschiedenis Door de KRL prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KRL prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KRL Wil je weten waar je KRL naartoe gaat? Onze KRL prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KRL token!

