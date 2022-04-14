KonnektVPN (KPN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KonnektVPN (KPN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KonnektVPN (KPN) Informatie KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. KonnektVPN is a Next Generation VPN powered and driven by Ai for enhancing your digital experience. Officiële website: https://www.konnektvpn.com Whitepaper: https://konnektvpn.com/docs/whitepaper.pdf Block explorer: https://polygonscan.com/token/0x8328e6fceC9477C28298c9f02d740Dd87a1683e5 Koop nu KPN!

KonnektVPN (KPN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KonnektVPN (KPN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 72.78K $ 72.78K $ 72.78K Totale voorraad: $ 248.81M $ 248.81M $ 248.81M Circulerende voorraad: $ 32.15M $ 32.15M $ 32.15M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 563.31K $ 563.31K $ 563.31K Hoogste ooit: $ 0.078 $ 0.078 $ 0.078 Laagste ooit: $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 $ 0.001316014955913772 Huidige prijs: $ 0.002264 $ 0.002264 $ 0.002264 Meer informatie over KonnektVPN (KPN) prijs

KonnektVPN (KPN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KonnektVPN (KPN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KPN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KPN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KPN begrijpt, kun je de live prijs van KPN token verkennen!

Hoe koop je KPN? Wil je KonnektVPN (KPN) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KPN te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KPN koopt op MEXC!

KonnektVPN (KPN) Prijsgeschiedenis Door de KPN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KPN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KPN Wil je weten waar je KPN naartoe gaat? Onze KPN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KPN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!