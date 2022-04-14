Keep3rV1 (KP3R) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Keep3rV1 (KP3R), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Keep3rV1 (KP3R) Informatie Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Keep3r Network is a decentralized keeper network for projects that need external devops and for external teams to find keeper jobs. The scope of Keep3r network is not to manage these jobs themselves, but to allow contracts to register as jobs for keepers, and keepers to register themselves as available to perform jobs. Officiële website: https://keep3r.network/ Whitepaper: https://docs.keep3r.network/ Block explorer: https://solscan.io/token/3a2VW9t5N6p4baMW3M6yLH1UJ9imMt7VsyUk6ouXPVLq

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Keep3rV1 (KP3R), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Totale voorraad: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K Circulerende voorraad: $ 425.18K $ 425.18K $ 425.18K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Hoogste ooit: $ 2,063.04 $ 2,063.04 $ 2,063.04 Laagste ooit: $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 $ 4.233424259981904 Huidige prijs: $ 4.647 $ 4.647 $ 4.647 Meer informatie over Keep3rV1 (KP3R) prijs

Keep3rV1 (KP3R) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Keep3rV1 (KP3R) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KP3R tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KP3R tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KP3R begrijpt, kun je de live prijs van KP3R token verkennen!

