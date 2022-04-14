Kori The Pom (KORI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kori The Pom (KORI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kori The Pom (KORI) Informatie A dog that's gone viral on TikTok with over a million followers. Officiële website: https://www.pomkori.fun Block explorer: https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk

Kori The Pom (KORI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kori The Pom (KORI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 16.63M Hoogste ooit: $ 0.060189 Laagste ooit: $ 0.001561427322711944 Huidige prijs: $ 0.016625

Kori The Pom (KORI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kori The Pom (KORI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KORI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KORI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Hoe koop je KORI? Wil je Kori The Pom (KORI) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KORI te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel.

Kori The Pom (KORI) Prijsgeschiedenis Door de KORI prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van KORI Wil je weten waar je KORI naartoe gaat? Onze KORI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

