De live KoKoK The Roach prijs vandaag is 0.01482 USD. Volg realtime KOKOK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KOKOK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

KoKoK The Roach logo

KoKoK The Roach koers(KOKOK)

1 KOKOK naar USD live prijs:

$0.01484
$0.01484$0.01484
-2.75%1D
USD
KoKoK The Roach (KOKOK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:15 (UTC+8)

KoKoK The Roach (KOKOK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.01449
$ 0.01449$ 0.01449
24u laag
$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162
24u hoog

$ 0.01449
$ 0.01449$ 0.01449

$ 0.0162
$ 0.0162$ 0.0162

--
----

--
----

+0.13%

-2.75%

-25.79%

-25.79%

KoKoK The Roach (KOKOK) real-time prijs is $ 0.01482. De afgelopen 24 uur werd er KOKOK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.01449 en een hoogtepunt van $ 0.0162, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KOKOK hoogste prijs aller tijden is --, terwijl de laagste prijs aller tijden -- is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KOKOK met +0.13% veranderd in het afgelopen uur, -2.75% in de afgelopen 24 uur en -25.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KoKoK The Roach (KOKOK) Marktinformatie

--
----

$ 54.89K
$ 54.89K$ 54.89K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

De huidige marktkapitalisatie van KoKoK The Roach is --, met een handelsvolume van $ 54.89K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KOKOK is --, met een totale voorraad van --. De volledig verwaterde waardering (FDV) is --.

KoKoK The Roach (KOKOK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van KoKoK The Roach prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0004196-2.75%
30 dagen$ -0.01758-54.26%
60 dagen$ -0.03746-71.66%
90 dagen$ -0.10938-88.07%
KoKoK The Roach prijswijziging vandaag

KOKOK registreerde vandaag een verandering van $ -0.0004196 (-2.75%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

KoKoK The Roach 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.01758 (-54.26%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

KoKoK The Roach 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,KOKOK zien we een verandering van $ -0.03746 (-71.66%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

KoKoK The Roach 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.10938 (-88.07%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van KoKoK The Roach (KOKOK) bekijken?

Bekijk nu de KoKoK The Roachprijsgeschiedenispagina.

Wat is KoKoK The Roach (KOKOK)?

KOKOK symbolizes the toughest “cockroach trader” in the crypto market, fearless amid market fluctuations, built on the Solana ecosystem.

KoKoK The Roach is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken. Of je nu een ervaren belegger bent of een nieuwkomer in de wereld van cryptocurrency's, MEXC biedt een gebruiksvriendelijke interface en een verschillende tools om jeKoKoK The Roach investeringen goed te beheren. Voor gedetailleerde informatie over deze token nodigen we je uit om onze introductiepagina voor digitale assets te bezoeken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van KOKOK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over KoKoK The Roach lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je KoKoK The Roach aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

KoKoK The Roach Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KoKoK The Roach (KOKOK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KoKoK The Roach (KOKOK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KoKoK The Roach te bekijken.

Bekijk nu de KoKoK The Roach prijsvoorspelling !

KoKoK The Roach (KOKOK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KoKoK The Roach (KOKOK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KOKOK token !

Hoe koop je KoKoK The Roach (KOKOK)?

Op zoek naar Hoe koop je KoKoK The Roach? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt KoKoK The Roach gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

KOKOK naar lokale valuta's

1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar VND
389.9883
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar AUD
A$0.0228228
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar GBP
0.0112632
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar EUR
0.0128934
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar USD
$0.01482
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MYR
RM0.0620958
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TRY
0.623922
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar JPY
¥2.26746
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ARS
ARS$21.6034104
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar RUB
1.204125
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar INR
1.3134966
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar IDR
Rp246.9999012
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar PHP
0.8723052
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar EGP
￡E.0.702468
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BRL
R$0.080028
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar CAD
C$0.0208962
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BDT
1.806558
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar NGN
21.38526
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar COP
$57.22002
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ZAR
R.0.2590536
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar UAH
0.6236256
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TZS
T.Sh.36.41274
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar VES
Bs3.30486
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar CLP
$14.01972
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar PKR
Rs4.1899104
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar KZT
7.767162
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar THB
฿0.4820946
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TWD
NT$0.4580862
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar AED
د.إ0.0543894
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar CHF
Fr0.0120042
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar HKD
HK$0.1151514
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar AMD
֏5.669391
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MAD
.د.م0.1379742
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MXN
$0.2766894
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SAR
ريال0.055575
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ETB
Br2.266719
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar KES
KSh1.9145958
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar JOD
د.أ0.01050738
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar PLN
0.054834
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar RON
лв0.0655044
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SEK
kr0.1419756
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BGN
лв0.025194
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar HUF
Ft5.0016018
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar CZK
0.3143322
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar KWD
د.ك0.00454974
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ILS
0.0484614
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BOB
Bs0.1024062
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar AZN
0.025194
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TJS
SM0.1366404
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar GEL
0.0403104
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar AOA
Kz13.521768
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BHD
.د.ب0.00558714
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BMD
$0.01482
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar DKK
kr0.09633
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar HNL
L0.3903588
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MUR
0.6820164
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar NAD
$0.2577198
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar NOK
kr0.1514604
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar NZD
$0.0262314
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar PAB
B/.0.01482
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar PGK
K0.062985
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar QAR
ر.ق0.0539448
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar RSD
дин.1.5126774
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar UZS
soʻm176.4285432
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ALL
L1.2465102
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ANG
ƒ0.0265278
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar AWG
ƒ0.0265278
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BBD
$0.02964
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BAM
KM0.025194
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BIF
Fr43.70418
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BND
$0.019266
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BSD
$0.01482
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar JMD
$2.3790546
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar KHR
59.5180092
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar KMF
Fr6.31332
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar LAK
322.1739066
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar LKR
රු4.5168396
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MDL
L0.2538666
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MGA
Ar66.75669
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MOP
P0.11856
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MVR
0.228228
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MWK
MK25.7291502
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar MZN
MT0.947739
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar NPR
रु2.1023652
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar PYG
105.10344
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar RWF
Fr21.50382
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SBD
$0.1219686
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SCR
0.199329
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SRD
$0.57057
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SVC
$0.129675
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar SZL
L0.257868
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TMT
m0.0520182
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TND
د.ت0.04354116
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar TTD
$0.1004796
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar UGX
Sh51.63288
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar XAF
Fr8.46222
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar XCD
$0.040014
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar XOF
Fr8.46222
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar XPF
Fr1.52646
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BWP
P0.20007
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar BZD
$0.0297882
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar CVE
$1.4246466
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar DJF
Fr2.62314
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar DOP
$0.9523332
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar DZD
د.ج1.9380114
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar FJD
$0.0337896
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar GNF
Fr128.8599
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar GTQ
Q0.1135212
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar GYD
$3.100344
1 KoKoK The Roach(KOKOK) naar ISK
kr1.88214

KoKoK The Roach bron

Voor een beter begrip van KoKoK The Roach kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over KoKoK The Roach

Hoeveel is KoKoK The Roach (KOKOK) vandaag waard?
De live KOKOK prijs in USD is 0.01482 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KOKOK naar USD prijs?
De huidige prijs van KOKOK naar USD is $ 0.01482. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KoKoK The Roach?
De marktkapitalisatie van KOKOK is -- USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KOKOK?
De circulerende voorraad van KOKOK is -- USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KOKOK?
KOKOK bereikte een ATH-prijs van -- USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KOKOK?
KOKOK zag een ATL-prijs van -- USD.
Wat is het handelsvolume van KOKOK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KOKOK is $ 54.89K USD.
Zal KOKOK dit jaar hoger gaan?
KOKOK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KOKOK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:15 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

