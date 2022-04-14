Koala AI (KOKO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Koala AI (KOKO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Koala AI (KOKO) Informatie Koala AI is a project launched on Solana, which is both a meme coin and an AI-powered high-quality image generation application. Officiële website: https://www.koalaai.vip/ Block explorer: https://solscan.io/token/FsA54yL49WKs7rWoGv9sUcbSGWCWV756jTD349e6H2yW

Koala AI (KOKO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Koala AI (KOKO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Totale voorraad: $ 9.95T $ 9.95T $ 9.95T Circulerende voorraad: $ 9.11T $ 9.11T $ 9.11T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.28M $ 2.28M $ 2.28M Hoogste ooit: $ 0.0000086 $ 0.0000086 $ 0.0000086 Laagste ooit: $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 $ 0.000000152909988393 Huidige prijs: $ 0.0000002294 $ 0.0000002294 $ 0.0000002294 Meer informatie over Koala AI (KOKO) prijs

Koala AI (KOKO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Koala AI (KOKO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOKO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOKO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOKO begrijpt, kun je de live prijs van KOKO token verkennen!

Hoe koop je KOKO? Wil je Koala AI (KOKO) toevoegen aan je portfolio?

Koala AI (KOKO) Prijsgeschiedenis Door de KOKO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KOKO prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KOKO Wil je weten waar je KOKO naartoe gaat? Onze KOKO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOKO token!

