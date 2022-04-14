KOII (KOII) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KOII (KOII), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KOII (KOII) Informatie Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies. Koii is the first social computing platform, built to redefine internet infrastructure around privacy, security, and community. Koii enables ownership and self-sovereignty within our ever expanding digital world by empowering individuals to self-organize into networks through distributed architecture & decentralized token economies. Officiële website: https://koii.network Whitepaper: https://koii.network/whitepaper.pdf Block explorer: https://explorer.koii.network/ Koop nu KOII!

KOII (KOII) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KOII (KOII), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.34B Circulerende voorraad: $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.16M Hoogste ooit: $ 0.0135 Laagste ooit: $ 0.000104170583543411 Huidige prijs: $ 0.0001137

KOII (KOII) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KOII (KOII) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KOII tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KOII tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KOII begrijpt, kun je de live prijs van KOII token verkennen!

Hoe koop je KOII? Wil je KOII (KOII) toevoegen aan je portfolio?

KOII (KOII) Prijsgeschiedenis Door de KOII prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KOII prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KOII Wil je weten waar je KOII naartoe gaat? Onze KOII prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KOII token!

