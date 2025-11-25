Kyuzos Friends (KO) Tokenomie

Kyuzos Friends (KO) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Kyuzos Friends (KO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
Kyuzos Friends (KO) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kyuzos Friends (KO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 5.00M
Totale voorraad:
$ 1.00B
Circulerende voorraad:
$ 217.50M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 22.97M
Hoogste ooit:
$ 0.04589
Laagste ooit:
$ 0.01787824950049436
Huidige prijs:
$ 0.02297
Kyuzos Friends (KO) Informatie

Kyuzo’s Friends is an officially licensed AI-driven social game built by KeyOrigin platform and currently the #1 game project on the Sui blockchain. It also operates on LINE Mini App, bringing Web2 users seamlessly into Web3 through light social gameplay, dice mechanics, and collectible cards. All in-game assets can be transparently owned and traded on-chain.

Key Origin is a global IP platform offering official licensing, co-development, AI creator tools, and digital asset trading. Kyuzo’s Friends serves as its flagship product, with more licensed worlds and interoperable IP ecosystems planned for expansion.

The team recently closed an $11M funding round, backed by DeAgentAI, Stratified Capital, Chain Capital, KnightFury, X Wave, and LBank Labs, accelerating global growth and ecosystem development.

Officiële website:
https://kyuzosfriends.com
Whitepaper:
https://kyuzos-friends.gitbook.io/whitebook/
Block explorer:
https://bscscan.com/token/0x2d739dd563609c39a1ae1546a03e8b469361175f

Kyuzos Friends (KO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Kyuzos Friends (KO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal KO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel KO tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van KO begrijpt, kun je de live prijs van KO token verkennen!

Hoe koop je KO?

Wil je Kyuzos Friends (KO) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KO te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig.

Kyuzos Friends (KO) Prijsgeschiedenis

Door de KO prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses.

Prijsvoorspelling van KO

Wil je weten waar je KO naartoe gaat? Onze KO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

