K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in K9 Finance DAO (KNINE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

K9 Finance DAO (KNINE) Informatie K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. K9 Finance, a Shibarium-based LSD(Liquid Staking Derivatives) platform, offers core DeFi services and acts as an official validator. Rewarding $KNINE holders with $BONE for block validation, it aims to drive DeFi adoption via the 'Roundtable of Dogs' DAO, which governs treasury and roadmap decisions. Officiële website: https://www.k9finance.com/ Whitepaper: https://www.k9finance.com/litepaper Block explorer: https://etherscan.io/token/0x91fbB2503AC69702061f1AC6885759Fc853e6EaE Koop nu KNINE!

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor K9 Finance DAO (KNINE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 827.07K $ 827.07K $ 827.07K Totale voorraad: $ 999.59B $ 999.59B $ 999.59B Circulerende voorraad: $ 402.27B $ 402.27B $ 402.27B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.06M $ 2.06M $ 2.06M Hoogste ooit: $ 0.00027 $ 0.00027 $ 0.00027 Laagste ooit: $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 $ 0.000001684705136988 Huidige prijs: $ 0.000002056 $ 0.000002056 $ 0.000002056 Meer informatie over K9 Finance DAO (KNINE) prijs

K9 Finance DAO (KNINE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van K9 Finance DAO (KNINE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNINE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNINE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNINE begrijpt, kun je de live prijs van KNINE token verkennen!

Hoe koop je KNINE? Wil je K9 Finance DAO (KNINE) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KNINE te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KNINE koopt op MEXC!

K9 Finance DAO (KNINE) Prijsgeschiedenis Door de KNINE prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KNINE prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KNINE Wil je weten waar je KNINE naartoe gaat? Onze KNINE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KNINE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!