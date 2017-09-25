Kyber Network (KNC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kyber Network (KNC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kyber Network (KNC) Informatie "KyberNetwork", an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and "trustlessly". Officiële website: https://kyberswap.com/ Whitepaper: https://docs.kyberswap.com/introduction Block explorer: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202

Kyber Network (KNC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kyber Network (KNC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 65.18M $ 65.18M $ 65.18M Totale voorraad: $ 240.51M $ 240.51M $ 240.51M Circulerende voorraad: $ 190.46M $ 190.46M $ 190.46M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 82.30M $ 82.30M $ 82.30M Hoogste ooit: $ 5.74 $ 5.74 $ 5.74 Laagste ooit: $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 $ 0.25991972993251367 Huidige prijs: $ 0.3422 $ 0.3422 $ 0.3422 Meer informatie over Kyber Network (KNC) prijs

Kyber Network (KNC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kyber Network (KNC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KNC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KNC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KNC begrijpt, kun je de live prijs van KNC token verkennen!

Kyber Network (KNC) Prijsgeschiedenis Door de KNC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KNC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KNC Wil je weten waar je KNC naartoe gaat? Onze KNC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KNC token!

