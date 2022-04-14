Calamari Network (KMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Calamari Network (KMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Calamari Network (KMA) Informatie Calamari Network is the official canary network of Manta Network, the privacy protocol built for the DeFi stack. Deployed on Kusama, Calamari will service private transacting and private swapping for all parachain assets on Kusama, including KSM. Officiële website: https://www.calamari.network/ Block explorer: https://pacific-explorer.manta.network/address/0x6745CF7A0aAca457F451a4b8c60c8504320F69d0

Calamari Network (KMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Calamari Network (KMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 405.17K $ 405.17K $ 405.17K Hoogste ooit: $ 0.09699 $ 0.09699 $ 0.09699 Laagste ooit: $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 $ 0.000055085950683925 Huidige prijs: $ 0.00031047 $ 0.00031047 $ 0.00031047 Meer informatie over Calamari Network (KMA) prijs

Calamari Network (KMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Calamari Network (KMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KMA begrijpt, kun je de live prijs van KMA token verkennen!

