KLK Foundation logo

KLK Foundation koers(KLK)

1 KLK naar USD live prijs:

$0.4362
$0.4362$0.4362
-1.13%1D
USD
KLK Foundation (KLK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 19:23:08 (UTC+8)

KLK Foundation (KLK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.4301
$ 0.4301$ 0.4301
24u laag
$ 0.446
$ 0.446$ 0.446
24u hoog

$ 0.4301
$ 0.4301$ 0.4301

$ 0.446
$ 0.446$ 0.446

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

+0.71%

-1.13%

-10.49%

-10.49%

KLK Foundation (KLK) real-time prijs is $ 0.4361. De afgelopen 24 uur werd er KLK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.4301 en een hoogtepunt van $ 0.446, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KLK hoogste prijs aller tijden is $ 0.631953236889443, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.35187983578947896 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KLK met +0.71% veranderd in het afgelopen uur, -1.13% in de afgelopen 24 uur en -10.49% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

KLK Foundation (KLK) Marktinformatie

No.510

$ 43.61M
$ 43.61M$ 43.61M

$ 357.50K
$ 357.50K$ 357.50K

$ 436.10M
$ 436.10M$ 436.10M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BSC

De huidige marktkapitalisatie van KLK Foundation is $ 43.61M, met een handelsvolume van $ 357.50K in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KLK is 100.00M, met een totale voorraad van 100000000. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 436.10M.

KLK Foundation (KLK) Prijsgeschiedenis USD

Blijf op de hoogte van KLK Foundation prijsveranderingen voor vandaag, 30 dagen, 60 dagen en 90 dagen:

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.004985-1.13%
30 dagen$ -0.0575-11.65%
60 dagen$ -0.0341-7.26%
90 dagen$ -0.058-11.74%
KLK Foundation prijswijziging vandaag

KLK registreerde vandaag een verandering van $ -0.004985 (-1.13%), die de laatste marktactiviteit weerspiegelt.

KLK Foundation 30-daags prijswijziging

De afgelopen 30 dagen is de prijs met $ -0.0575 (-11.65%) verschoven, wat de kortetermijnprestaties van het token weergeeft.

KLK Foundation 60-daags prijswijziging

Als we de weergave uitbreiden naar 60 dagen,KLK zien we een verandering van $ -0.0341 (-7.26%), wat een breder perspectief geeft op de prestaties.

KLK Foundation 90-daags prijswijziging

Kijkend naar de 90-daagse trend, bewoog de prijs met $ -0.058 (-11.74%), wat inzicht biedt in het langetermijntraject van de token.

Wil je de prijsgeschiedenis en prijsbewegingen van KLK Foundation (KLK) bekijken?

Bekijk nu de KLK Foundationprijsgeschiedenispagina.

Wat is KLK Foundation (KLK)?

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation is beschikbaar op MEXC, wat het gemakkelijk maakt om de token direct op ons platform te kopen, te bewaren, over te schrijven en te staken.

Bovendien kun je:
- De beschikbaarheid van KLK staking controleren om te ontdekken hoe je beloningen kunt verdienen op je bezittingen.
- Beoordelingen en analyses over KLK Foundation lezen op onze blog om op de hoogte te blijven van de nieuwste markttrends en deskundige inzichten.

Onze uitgebreide middelen zijn ontworpen om je KLK Foundation aankoopervaring soepel en goed geïnformeerd te maken, zodat je over alle tools en kennis beschikt die nodig zijn om zelfverzekerd te beleggen.

KLK Foundation Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal KLK Foundation (KLK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je KLK Foundation (KLK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor KLK Foundation te bekijken.

Bekijk nu de KLK Foundation prijsvoorspelling !

KLK Foundation (KLK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van KLK Foundation (KLK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van KLK token !

Hoe koop je KLK Foundation (KLK)?

Op zoek naar Hoe koop je KLK Foundation? Dit proces is eenvoudig en moeiteloos. Je kunt KLK Foundation gemakkelijk kopen op MEXC door onze stapsgewijze gids 'Hoe te Kopen' te volgen. We bieden gedetailleerde instructies en videotutorials waarin wordt uitgelegd hoe je een MEXC-account kunt aanmaken en hoe je gebruik kunt maken van de verschillende betaalopties die beschikbaar zijn.

KLK naar lokale valuta's

KLK Foundation bron

Voor een beter begrip van KLK Foundation kun je extra bronnen te raadplegen, zoals de whitepaper, de officiële website en andere publicaties.

Whitepaper
Officiële website van KLK Foundation
Blokverkenner

Mensen vragen ook: Andere vragen over KLK Foundation

Hoeveel is KLK Foundation (KLK) vandaag waard?
De live KLK prijs in USD is 0.4361 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KLK naar USD prijs?
De huidige prijs van KLK naar USD is $ 0.4361. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van KLK Foundation?
De marktkapitalisatie van KLK is $ 43.61M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KLK?
De circulerende voorraad van KLK is 100.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KLK?
KLK bereikte een ATH-prijs van 0.631953236889443 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KLK?
KLK zag een ATL-prijs van 0.35187983578947896 USD.
Wat is het handelsvolume van KLK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KLK is $ 357.50K USD.
Zal KLK dit jaar hoger gaan?
KLK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KLK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
KLK Foundation (KLK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen.

