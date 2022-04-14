Klaus (KLAUS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Klaus (KLAUS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Klaus (KLAUS) Informatie Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Klaus is the new meme sensation, ready to claim the throne as the memecoin of this meme supercycle. ONE KLAUS. ONE MISSION. ONE REVOLUTION - TO OVERTHROW THE US DOLLAR. Officiële website: https://www.klausoneth.com/ Block explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xb612bFC5cE2FB1337Bd29F5Af24ca85DbB181cE2 Koop nu KLAUS!

Klaus (KLAUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Klaus (KLAUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 124.70K $ 124.70K $ 124.70K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.70K $ 124.70K $ 124.70K Hoogste ooit: $ 0.0686 $ 0.0686 $ 0.0686 Laagste ooit: $ 0.000125539731603212 $ 0.000125539731603212 $ 0.000125539731603212 Huidige prijs: $ 0.0001247 $ 0.0001247 $ 0.0001247 Meer informatie over Klaus (KLAUS) prijs

Klaus (KLAUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Klaus (KLAUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KLAUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KLAUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KLAUS begrijpt, kun je de live prijs van KLAUS token verkennen!

Klaus (KLAUS) Prijsgeschiedenis Door de KLAUS prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KLAUS prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KLAUS Wil je weten waar je KLAUS naartoe gaat? Onze KLAUS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KLAUS token!

