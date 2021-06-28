KishuInu (KISHU) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KishuInu (KISHU), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KishuInu (KISHU) Informatie Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Officiële website: https://kishu.finance/ Whitepaper: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Block explorer: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Koop nu KISHU!

KishuInu (KISHU) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KishuInu (KISHU), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.87M $ 5.87M $ 5.87M Totale voorraad: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Circulerende voorraad: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 63.03M $ 63.03M $ 63.03M Hoogste ooit: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00000000006303 $ 0.00000000006303 $ 0.00000000006303 Meer informatie over KishuInu (KISHU) prijs

KishuInu (KISHU) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KishuInu (KISHU) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KISHU tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KISHU tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KISHU begrijpt, kun je de live prijs van KISHU token verkennen!

Hoe koop je KISHU? Wil je KishuInu (KISHU) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KISHU te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KISHU koopt op MEXC!

KishuInu (KISHU) Prijsgeschiedenis Door de KISHU prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KISHU prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KISHU Wil je weten waar je KISHU naartoe gaat? Onze KISHU prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KISHU token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

