KINIC (KINIC) Informatie Kinic is a DAO focused on the progression of on-chain artificial intelligence, search technologies, and portable 'AI'. Kinic initially debuted as a winner in the global SuperNova Hackathon. It later transformed into an SNS DAO, with the singular mission of tamperproof AI. Starting as a simple web3 indexer and search engine, it has since evolved into a suite of tools for on-chain search, LLM, and other tamperproof models and vector databases. Anyone can log into the Kinic UI and deploy their own 100% on-chain vector database and select from local or on-chain AI models. The merging of advanced cryptography such as zero-knowledge proofs & chain-key cryptography, with portable AI models will allow for multitudes of use-cases. Officiële website: https://kinic.io/ Whitepaper: https://74iy7-xqaaa-aaaaf-qagra-cai.ic0.app/whitepaper Block explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/7jkta-eyaaa-aaaaq-aaarq-cai

KINIC (KINIC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KINIC (KINIC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Totale voorraad: $ 6.08M $ 6.08M $ 6.08M Circulerende voorraad: $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.65M $ 17.65M $ 17.65M Hoogste ooit: $ 7.899 $ 7.899 $ 7.899 Laagste ooit: $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 $ 0.48633364337968216 Huidige prijs: $ 1.7653 $ 1.7653 $ 1.7653 Meer informatie over KINIC (KINIC) prijs

KINIC (KINIC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KINIC (KINIC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KINIC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KINIC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KINIC begrijpt, kun je de live prijs van KINIC token verkennen!

KINIC (KINIC) Prijsgeschiedenis Door de KINIC prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KINIC prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KINIC Wil je weten waar je KINIC naartoe gaat? Onze KINIC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KINIC token!

