Huidige prijs van KIND
KIND wordt momenteel verhandeld tegen 0.0005292 USD. Het heeft een marktkapitalisatie van 0.00 USD en een 24-uurs handelsvolume van 0.00 USD. Bekijk meer gegevens voor KIND op de prijspagina van MEXC.
Door gebruik te maken van de prijsgegevens van KIND kunnen gebruikers de huidige markttrends analyseren en prijsbewegingen op zowel de korte als lange termijn voorspellen. Met real-time gegevens binnen handbereik kun je weloverwogen beslissingen nemen en inzicht krijgen in mogelijke toekomstige prijsbewegingen van KIND.
Over KIND (KIND) prijsgeschiedenis
KIND prijsmonitoringis een essentieel hulpmiddel voor beleggers in cryptocurrency om de prestaties van hun beleggingen eenvoudig bij te houden. Deze functie biedt een compleet overzicht van de prijsontwikkelingen van KIND door de tijd heen, inclusief openingsprijzen, hoogste en sluitingsprijzen, en handelsvolume. Daarnaast biedt het een snel overzicht van dagelijkse procentuele veranderingen, waarbij dagen met opmerkelijke prijsbewegingen worden uitgelicht. Opmerkelijk is dat KIND de hoogste waarde bereikte op - met een piek van 0 USD. De hier getoonde prijsinformatie is uitsluitend gebaseerd op de handelsgeschiedenis van MEXC en staat garant voor betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. Onze historische KIND prijsgegevens zijn beschikbaar in verschillende intervallen: 1 dag, 1 week, en 1 maand, met openings-, hoogste, laagste en sluitingsprijzen, en volumestatistieken. Deze gegevens zijn zorgvuldig gecontroleerd op consistentie, volledigheid en nauwkeurigheid, waardoor ze ideaal zijn voor handelssimulaties en backtesting. Deze datasets zijn gratis te downloaden en worden continu bijgewerkt, waardoor ze een waardevolle bron zijn voor beleggers.
Toepassingen van historische KIND gegevens in de handel
De historische gegevens van KIND spelen een cruciale rol in handelsstrategieën. Hier is hoe ze worden gebruikt:
1. Technische analyse: Traders gebruiken de historische gegevens over KIND om markttrends en -patronen te identificeren. Ze gebruiken hulpmiddelen zoals grafieken en visuele weergaven om patronen te herkennen die hun beslissingen om de markt te betreden of te verlaten ondersteunen. Een effectieve methode omvat het opslaan van de historische gegevens van KIND in GridDB en deze te analyseren met Python, met behulp van bibliotheken zoals Matplotlib voor visualisatie, en Pandas, Numpy en Scipy voor data-analyse.
2. Prijsvoorspelling: Historische gegevens zijn cruciaal bij het voorspellen van de prijsbewegingen van KIND. Door eerdere markttrends te onderzoeken, kunnen traders patronen ontdekken en toekomstig markgedrag voorspellen. Gedetailleerde historische gegevens van MEXC over KIND, die inzichten per minuut geven in openings-, hoogste, laagste en sluitingsprijzen, zijn cruciaal voor het ontwikkelen en trainen van voorspellende modellen, en helpen bij het nemen van doordachte handelsbeslissingen.
3. Risicobeheer: Dankzij toegang tot historische gegevens kunnen traders de risico’s van beleggingen in KIND evalueren. Dit helpt hen de volatiliteit van KIND beter te begrijpen, wat leidt tot weloverwogen beleggingskeuzes.
4. Portfoliobeheer: Historische gegevens helpen bij het volgen van de beleggingsprestaties in de loop van de tijd. Hiermee kunnen traders assets identificeren die minder goed presteren en hun portfolio aanpassen om de winst te maximaliseren.
5. Training van handelsbots: De historische OHLC-marktgegevens (open, hoog, laag, sluiting) van KIND kunnen worden gedownload om handelsbots voor KIND te trainen en te optimaliseren voor betere resultaten op de markt.
Met deze hulpmiddelen kunnen traders diepgaande inzichten uit de historische gegevens van KIND halen en hun handelsstrategieën verder verbeteren.
