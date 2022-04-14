Kima Network (KIMA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Kima Network (KIMA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Kima Network (KIMA) Informatie Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima's core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. Officiële website: https://kima.network Whitepaper: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 Block explorer: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab

Kima Network (KIMA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Kima Network (KIMA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Totale voorraad: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Circulerende voorraad: $ 64.96M $ 64.96M $ 64.96M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.31M $ 12.31M $ 12.31M Hoogste ooit: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 Laagste ooit: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 Huidige prijs: $ 0.05861 $ 0.05861 $ 0.05861 Meer informatie over Kima Network (KIMA) prijs

Kima Network (KIMA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Kima Network (KIMA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIMA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIMA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIMA begrijpt, kun je de live prijs van KIMA token verkennen!

Hoe koop je KIMA? Wil je Kima Network (KIMA) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om KIMA te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je KIMA koopt op MEXC!

Kima Network (KIMA) Prijsgeschiedenis Door de KIMA prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de KIMA prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van KIMA Wil je weten waar je KIMA naartoe gaat? Onze KIMA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van KIMA token!

