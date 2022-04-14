KIKICat (KIKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in KIKICat (KIKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

KIKICat (KIKI) Informatie KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. KIKI is one of the most popular and largest meme intellectual properties on Giphy, with over 10.6 billion views, making it an important figure in internet culture. Unlike other memes, KIKI has a unique ownership structure — KIKI owns 100% of the intellectual property. As the first technology partner on the Solana blockchain, KIKI is dedicated to building a community centered around AI agents. Officiële website: http://kikicat.xyz Block explorer: https://solscan.io/token/HhCLbkW6FwhriTkk81W8tYstsRCLUu6Y7Je1SQjVpump Koop nu KIKI!

KIKICat (KIKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor KIKICat (KIKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 398.60K $ 398.60K $ 398.60K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 398.60K $ 398.60K $ 398.60K Hoogste ooit: $ 0.10709 $ 0.10709 $ 0.10709 Laagste ooit: $ 0.00038923587631479 $ 0.00038923587631479 $ 0.00038923587631479 Huidige prijs: $ 0.0003986 $ 0.0003986 $ 0.0003986 Meer informatie over KIKICat (KIKI) prijs

KIKICat (KIKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van KIKICat (KIKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal KIKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel KIKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van KIKI begrijpt, kun je de live prijs van KIKI token verkennen!

